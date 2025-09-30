千鳥、69歳・ベテラン芸人の“汗だく限界突破”に感服「最高です、リーダー」
きょう30日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）は、数ある有名バラエティーに出演してきた芸能人が相席旅をする「バラエティー席巻相席」を届ける。
【動画】汗だくでトレーニングする69歳・ベテラン芸人 千鳥も感服「最高です」
田園風景を走る明知鉄道に乗って岐阜・中津川市にやって来たのは、お笑いトリオ・コント赤信号のリーダー、渡辺正行（69）。『笑っていいとも！』をはじめ『関口宏の東京フレンドパークII』など、平成のバラエティー界を席巻したスターだ。
明知鉄道の阿木駅から町を散策し、阿木渓谷へ向かった渡辺。マイナスイオンを浴びると過去がよみがえり、「2人の女性を同時に好きになった。本当に好きで…」と、途方もない恋愛エピソードを明かす。
山の中でパーソナルトレーニングジムを見つけ、トレーニングを体験。熱血トレーナーに激しく追い込まれて飛び出した名言に、千鳥の2人も大喜び。予告映像でも、激しいトレーニングで汗だくになる渡辺の姿に「笑いの限界突破」のテロップ。千鳥のノブは「最高です。リーダー」とつぶやく。
渡辺たっての願いで、剣道の練習場へ。実は、現在六段を取得しており、次は七段に挑むという実力者。稽古に参加する渡辺は、番組を忘れ真剣そのもの。七段の師範と2分一本勝負に挑む。
タレントのベッキーは、富山・砺波市で相席旅。大はしゃぎした砺波チューリップ公園で発覚したベッキーの疑惑とは。
