「日経225ミニ」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限4924枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4924枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4924( 4924)
ソシエテジェネラル証券 2615( 2615)
SBI証券 3059( 1469)
楽天証券 1940( 802)
三菱UFJeスマート 783( 741)
松井証券 683( 683)
マネックス証券 397( 397)
日産証券 119( 119)
フィリップ証券 92( 92)
ドイツ証券 20( 20)
バークレイズ証券 20( 20)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
JPモルガン証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
ABNクリアリン証券 47( 47)
マネックス証券 26( 26)
SBI証券 72( 18)
楽天証券 91( 9)
三菱UFJeスマート 12( 8)
フィリップ証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 96242( 96242)
ソシエテジェネラル証券 55215( 55215)
SBI証券 50640( 21528)
楽天証券 28403( 15377)
松井証券 12606( 12606)
バークレイズ証券 8402( 8402)
サスケハナ・ホンコン 8193( 8193)
JPモルガン証券 5844( 5844)
ゴールドマン証券 4191( 4149)
日産証券 4021( 4021)
三菱UFJeスマート 7411( 3485)
マネックス証券 2769( 2769)
ビーオブエー証券 2509( 2509)
フィリップ証券 1141( 1141)
インタラクティブ証券 1118( 1118)
モルガンMUFG証券 722( 706)
ドイツ証券 249( 249)
BNPパリバ証券 226( 226)
みずほ証券 224( 224)
野村証券 213( 213)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース