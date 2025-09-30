¥é¥¦ー¥ë¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬µÓÁæ¤®¥Üー¥È¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤ò·ã¼Ì¡ª¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯²Î¤¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¡×
¢£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡ÖReady Go Round¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤à»Ñ¤â
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥¦ー¥ë¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤àÂÁæ¤®¥Üー¥È¥àー¥Óー¡¿¹ðÃÎ①～②
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢Snow Man¥é¥¦ー¥ë¤È¸þ°æ¹¯Æó¥Ú¥¢¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÎÈÖÁÈ¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡¿´°Á´ÈÇ－Traveling with Snow Man－¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤òÎ¹¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀÅ²¬Î¹¤Î°ìÉô¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¥Í¥Ã¥·ー¥Üー¥È¤Ë¾èÁ¥¤·¤¿¤È¤¤ÎÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸þ°æ¤¬Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¦ー¥ë¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦ー¥ë¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è´í¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë
°ìÂ©¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥¦ー¥ë¤¬¡Ö¶¨ÎÏ¥×¥ìー¤è¡¢²¿»ö¤â¡£¡×¤È¾ì¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Üー¥È¤òÂ¤ÇÁæ¤®»Ï¤á¡¢¡ÖReady Go Round¡×¡ÊSnow Man¡Ë¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯²Î¤¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£