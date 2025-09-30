Travis Japan宮近海斗＆本田仁美らが絶景でダンス テレ朝深夜バラエティー枠『バラバラ大作戦』10月ラインナップ公開
テレビ朝日の平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』（月〜木 深2：55）10月のラインナップが公開され、きょう9月30日から火曜『絶景ダンス』、水曜『蓮見ニシダのヤッカム！』、木曜『○○と永野がいたら、もうコント。』が新たにスタートする。（※月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送）
【場面カット】美しい景色の中大好きなダンスを踊る本田仁美＆MEI
火曜に登場するのは、ダンス好きのタレントたちが絶景を舞台に踊る、新感覚エンタメ番組『絶景ダンス』。宮近海斗（Travis Japan）、本田仁美＆MEI（SAY MY NAME）がその名の通り、絶景を舞台に魂のダンス。ココでしか見ることができない超貴重パフォーマンスが展開される。
芸能界屈指のダンス力を誇る宮近は、ノスタルジックな廃墟駅や壮大な滝へとひとり旅に繰り出し、目的地では激アツな“魂のダンス”をさく裂させる。さらに、元AKB48、元IZ*ONE、現在は韓国で SAY MY NAMEのリーダーとして大活躍中の本田が、メンバーのMEIとともに電撃参戦。海をのぞむ断崖絶壁や、幻想的な桟橋で、激カワ＆迫力満点の“キレキレダンス”を披露する。
ダンスする楽曲は、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、ジャスティン・ティンバーレイク、クリス・ブラウンなど、世界的ヒット曲がそろい踏み。ロケ×絶景×音楽×ダンスが融合する、ここでしか見られないスペシャルパフォーマンスとなっている。
水曜の、ダウ90000・蓮見翔とラランド・ニシダの2人がMCタッグを組む、『蓮見ニシダのヤッカム！』は、20代という比較的早い段階から活躍してきた蓮見とニシダが、“知られざる若き天才”たちと対談し、その才能に“食らって”いく異業種トークバラエティー。
初回に登場するのは、メンバー4人のうち3人が10代というバンド界の超新星“テレビ大陸音頭”。「ヘルメット装着」「ステージ上にフライパン6個」など超奇抜パフォーマンスを繰り広げる彼らの美学とは…。番組タイトル「蓮見ニシダ」の名前順に引っかかる一幕もあるなど…同世代で息ピッタリな蓮見＆ニシダとのクロストークが見どころとなる。
さらに、木曜の『○○と永野がいたら、もうコント。』は、“配信王”永野と“大人気俳優”のまさかの共演で届けるコント番組。近年、コント番組が減少するなか、この『○○と永野がいたら、もうコント。』は、そんな現状などおかまいなしに“これでもか！”というほど、“永野ワールド”が繰り広げられる。記念すべき第1話のコントは…題して『僕は死にましぇーん』。いったいどんなコントになるのか。そして、共演する人気俳優とは誰なのか。
■出演者コメント
▼宮近海斗（Travis Japan）
絶景でダンスをして来ました。
きれいな景色やダンスが好きな方は必見です！
すてきなケミストリーをお楽しみください。
▼本田仁美＆MEI（SAY MY NAME）
今回私たちSAY MY NAMEの日本人メンバー“ヒメズ”の2人で、日本の絶景スポットをめぐり、大好きなダンスを踊ってきました！
たくさん歩き、ようやく辿り着いた絶景は、言葉にできないほど美しく…そこで踊るダンスは本当に最高でした！
まだお見せしたことのないジャンルの振り付けにも挑戦したので、新たな私たちの姿を見ていただけるのではないかと思います！ ぜひご覧ください！
▼蓮見翔(ダウ90000)×ニシダ（ラランド）
蓮見：「年下に食らう」というコンセプトでしたけど、年齢関係なくスゴい人たちが来たなという感じです。また会いたいなって人と、できたら二度と会いたくないなって人がいました。
ニシダ：梨さんとかは、会いたくなくても曲がり角とかで急に出てきそうな感じがするというか…。種類の違うゲストで面白かったですね。
蓮見：ぜひテレビ大陸音頭の回はリアタイしていただいて、梨さんの回は昼に観てください。
ニシダ：梨さんに関しては、後悔するぐらい怖いというか…。本当にテレビ大陸音頭がいて助かった!!
▼永野
“永野のトークが好きです”という人とか、“永野＝毒舌の人”って思っている人に見てほしいです。僕はただ“変な人”なので（笑）。そんな僕の本質が見られるんじゃないかなと思います。はっきり言って、これまでいくつかテレビに出させていただいていますけど、“誰も知らなかった永野”を出せていると思います。配信で何回も見てほしいですね。
