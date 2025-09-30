「日経225ミニ」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万3094枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3094枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13094( 13094)
ソシエテジェネラル証券 9611( 9611)
SBI証券 4906( 2506)
楽天証券 2289( 981)
三菱UFJeスマート 952( 868)
松井証券 624( 624)
マネックス証券 537( 537)
インタラクティブ証券 185( 185)
フィリップ証券 162( 162)
日産証券 115( 115)
ドイツ証券 90( 90)
バークレイズ証券 38( 38)
豊証券 35( 35)
SMBC日興証券 24( 24)
ゴールドマン証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 265( 265)
ABNクリアリン証券 187( 187)
楽天証券 220( 92)
マネックス証券 83( 83)
SBI証券 99( 45)
フィリップ証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 46( 34)
松井証券 23( 23)
インタラクティブ証券 5( 5)
ドイツ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 238355( 238355)
ソシエテジェネラル証券 163206( 163206)
SBI証券 104737( 54321)
松井証券 38985( 38985)
サスケハナ・ホンコン 31604( 31604)
バークレイズ証券 28209( 28209)
楽天証券 42292( 22188)
日産証券 13026( 13026)
JPモルガン証券 10674( 10608)
野村証券 8351( 7951)
BNPパリバ証券 6210( 6210)
三菱UFJeスマート 9534( 5754)
ゴールドマン証券 5763( 5713)
モルガンMUFG証券 7283( 5611)
ビーオブエー証券 4679( 4679)
マネックス証券 4590( 4590)
広田証券 2663( 2663)
フィリップ証券 2021( 2021)
インタラクティブ証券 1699( 1699)
ドイツ証券 1687( 1687)
みずほ証券 12( 0)
SMBC日興証券 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース