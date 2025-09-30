『地獄楽』第2期の追加キャストに遊佐浩二、内田真礼、大原さやか 新PV解禁
テレビアニメ『地獄楽』第2期（2026年1月放送）の第1弾PVが公開された。追加キャストも解禁となり、山田浅ェ門十禾役を遊佐浩二、山田浅ェ門清丸役を内田真礼、山田浅ェ門威鈴役を大原さやかが担当する。また、山田浅ェ門殊現役の鈴木崚汰も含めた4人からのコメントが到着した。
【動画】新婚の内田真礼も出演！公開された『地獄楽』第2期の新映像
公開された第一弾PVは、山田浅ェ門殊現をはじめとする執行人4名が新たに島への上陸を命じられる緊迫の場面で幕を開ける。上陸者たちを次々と死に追い込む天仙たちの脅威に加え、画眉丸の記憶喪失や罪人同士の争いなど、死と混乱が渦巻く神仙郷。山田浅ェ門十禾の不穏な台詞が、新たにもたらされる大波乱を予感させる。画眉丸は失った大切な記憶を取り戻せるのか、佐切たちは全員で生きて島から出られるのか…？
同作は、2018年〜2021年まで漫画アプリ『少年ジャンプ＋』で連載された同名漫画が原作で、江戸時代末期を舞台にした忍術浪漫活劇。
最強の忍として畏れられた“画眉丸”は、抜け忍として囚われていたが、打ち首執行人を務める“山田浅ェ門佐切”から、極楽浄土と噂の地で「不老不死の仙薬」を手に入れれば無罪放免になることを告げられる。愛する妻のためにその条件を飲み島に上陸したが、同じく自由を求める死罪人たちや島に潜む謎の化物が立ち塞がる…というストーリー。
コミックスはシリーズ累計640万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2023年4月〜7月にかけて放送された。作品初のオリジナルアプリゲームの制作も決まっている。
■山田浅ェ門殊現役：鈴木崚汰コメント
ジャンプフェスタで殊現役として発表されてから早2年。改めまして、鈴木崚汰です。仲間への想いや武士道を重んじるあまり、行き過ぎた正義を行使しようとする、真面目で不器用な殊現と向き合う日々を送っております。新たな仲間と共に、いざ神仙郷へ。よろしくお願いいたします。
■山田浅ェ門十禾役：遊佐浩二コメント
この作品のハードな世界観の中で独特な立ち位置にいる十禾という人。彼は飄々としていても、こちらは自分のペースを維持するのが大変な役です（笑）ですがわたくし精一杯努めさせていただきます！お楽しみに。
■山田浅ェ門清丸役：内田真礼コメント
このたび、第二期から清丸の声を担当させていただくことになりました、内田真礼です！『地獄楽』のオーディションの結果、合格のご連絡をいただいて、この作品に参加できることを知り、とても嬉しく思いました！清丸の持つ、かっこよさや子供らしさ、なんだか気になるこの魅力を、 『地獄楽』の世界で表現することが今から待ち遠しいです。
■山田浅ェ門威鈴役：大原さやかコメント
2メートル越えの大柄な体格で豪剣を振るう姿は凄まじく、つわもの以外の何ものでもありませんが、普段の彼女は戦っている姿からは想像もつかないほど純朴でまっすぐな礼儀正しい少女。そのギャップにキュンとさせられつつ、常に彼女のなかの『やさしさ』を意識してマイク前に立たせていただいています。皆さんのお目にかかる日が楽しみです！
