¡¡9·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¹¥É¾¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥«¥Ã¥È¡¢Á´ÉôÂ¿¹¬´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Õ
¡Ô¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉOP¡¢¤¤¤Á¤ª¤¦¤³¤³15Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸«¤Æ¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Åª¤Ë¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÌÜ¤«¤éÎÚ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÆ°²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡ËÉ×ÉØ¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥é¥¤¥É¼°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¼Ì¿¿²È¤ÎÀîÅç¾®Ä»¤µ¤ó¡£É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¼çÂê²Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤³¤Î ¡È¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É »Â¿·¤Ê¼êË¡¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ô¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¥é¥®¥Î¡¼¥ëÊý¼°¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÄ«¥É¥é¤Ð¤±¤Ð¤±¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÀÅ»ß²è±ÇÁü¤Ë¥Ü¥é¥®¥Î¡¼¥ë¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ
¡¡¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ÇÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÎÊ¸»ú¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÈÁ°ºî¡É ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î¼çÂê²Î¤ÈOP±ÇÁüÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤ä¤Ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç°ãÏÂ´¶¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ
¡ÔÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ¶Ì¾ºî¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¼çÂê²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊý¤¬100ÇÜÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Õ
¡Ô¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏÄ«¥É¥é¤ËÁê±þ¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¹¥´¶¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¤¢¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Î¥ê¤È¥±¥Ð¥±¥Ð¤·¤µ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡Á°ºî¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨16.1¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤«¤é3.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼çÂê²Î¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï16.0¡ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£ÂçºåÀ©ºî¤ÎÁ°ºî¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏÎòÂåºÇÄã»ëÄ°Î¨¤ÇÂç¥³¥±¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤È¤Ê¤ë¤«¡£