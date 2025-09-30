日向坂46河田陽菜、ブラックビキニで圧巻スタイル披露 プールでの一瞬を激写
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第7弾が公開された。
【写真】2nd写真集で美BODYを大胆披露した河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、コペンハーゲン随一のデザイナーズホテルのプールで撮影したブラックビキニのショット。世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心奪われ、天井を見つめた後、ふいに瞳を閉じた瞬間を激写。いまだかつてないほど大人の表情を切り取った。この写真集の完成度の高さを物語る1枚となっている。
