「TOPIX先物」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万3944枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3944枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33944( 33115)
ソシエテジェネラル証券 30186( 28754)
バークレイズ証券 11305( 9935)
JPモルガン証券 10830( 9117)
ゴールドマン証券 20363( 8538)
モルガンMUFG証券 4925( 4503)
ビーオブエー証券 3551( 3403)
野村証券 2951( 2688)
みずほ証券 2538( 2411)
シティグループ証券 2264( 2254)
UBS証券 2728( 1991)
サスケハナ・ホンコン 1782( 1782)
日産証券 933( 933)
大和証券 741( 741)
インタラクティブ証券 736( 736)
SBI証券 914( 704)
BNPパリバ証券 3851( 692)
SMBC日興証券 3504( 535)
広田証券 324( 324)
三菱UFJ証券 2012( 317)
三菱UFJeスマート 18( 0)
岡三証券 1( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ゴールドマン証券 9( 9)
日産証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース