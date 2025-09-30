『そこから先は地獄』泥沼不倫を繰り広げる3組の夫婦が登場 新キャストも公開“この中から誰かが死ぬ”
俳優の井桁弘恵が主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『そこから先は地獄』（10月7日スタート、毎週火曜 深0：24〜深0：54）の追加キャストと第2弾予告動画が30日、発表された。
【写真】“この中から誰かが死ぬ”『そこから先は地獄』相関図
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
生命保険会社勤務の純粋で真面目な矢嶌莉沙（井桁）は、人には言えない秘密をもつ美しい男・涼（豊田裕大）と出会う。夫・高久（落合モトキ）は、義務的な妊活から既婚者マッチングアプリに手を出す。将也（小久保寿人）から日常的にモラハラを受けている妻・奏子（奈月セナ）は、夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする。そして、夫・涼への愛情を暴力でしか表現できないDV妻・凪子（山崎紘菜）も登場する。
今回は、莉沙が勤める生命保険会社「ときわ生命」の元上司の桑原樹役に和田聰宏、後輩の大島尚美役に小西桜子の出演が決定。新たな個性的なキャラクターの2人が加わった。3組の夫婦が全員登場する第2弾予告動画も公開された。8人の中から誰かが死ぬことになる。
【コメント】
■和田聰宏（桑原樹役）
役どころ：莉沙の上司だったが、莉沙にパワハラを告発され、左遷させられた。粘着質で嫌らしい性格。莉沙に対して恨みを抱き、復讐の機会をうかがっている。
――この作品オファーを受けた時の気持ちは。
台本を読み進めていく中で、桑原は救いようのないキャラクターだなと思う反面、そんな役柄を演じられるという、俳優としての悦びも感じています。
――桑原樹役への思い、役の見どころは。
桑原という男が存在し、もしも近くにいたとするなら、関わりを持ちたいと思うような人間ではありません。けれど、多少なりとも同調してしまうような部分があるのは事実で、演じるにあたっては複雑な心境でした。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージ。
暴力によって相手を傷つける悪。精神的苦痛を与え、相手を追い込んでいく悪。タチの悪い人間を存分に表現できるのも“ドラマDEEP”だからこそ。ドロドロな泥沼の人間模様を、顔をしかめつつ、戸惑いつつ、楽しんでください。
■小西桜子（大島尚美役）
役どころ：莉沙のことを尊敬している後輩。プライベートの悩みも相談し合う仲。しかし、そのアドバイスによって、後に莉沙が不倫に走ることとなってしまう。
――この作品オファーを受けた時の気持ちは。
人間の、目を背けたくなるような欲望を描いた作品ですが、運命に狂わされて愛に堕ちてゆく生き様は美しさすら感じて、とても惹き込まれました。すてきな皆さまとこの世界に入り込めることに、わくわくが止まりませんでした。
――大島尚美役への思い、役の見どころは。
尊敬している先輩である莉沙と、尚美は気さくに話せる仲ですが、果たして最後まで憧れを持ち、寄り添い続けることはできるのか。泥沼に溺れゆく姿を、どこまで見届けることになるのか。楽しみに作り上げていけたらと思います。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージ。
刺激的なタイトルと、「全員不倫、誰かが死ぬ」というなんとも不穏なキャッチコピー。地獄に足を突っ込むきっかけは日常のどこにでも潜んでいて、他人事でのぞきこんでいたら、いつのまにか引きずり込まれてるかもしれません。どうぞ、楽しんでいただけたらうれしいです！
