「日経225先物」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6428枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6428枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16428( 15644)
ソシエテジェネラル証券 14291( 13143)
JPモルガン証券 5021( 3794)
サスケハナ・ホンコン 3780( 3780)
SBI証券 2848( 2158)
モルガンMUFG証券 1451( 1415)
バークレイズ証券 1478( 1370)
日産証券 1362( 1362)
ゴールドマン証券 2302( 1334)
松井証券 790( 790)
野村証券 2189( 570)
楽天証券 763( 561)
三菱UFJeスマート 555( 511)
ビーオブエー証券 612( 456)
みずほ証券 1475( 419)
BNPパリバ証券 2888( 399)
インタラクティブ証券 259( 259)
ドイツ証券 260( 232)
UBS証券 460( 211)
三菱UFJ証券 495( 170)
SMBC日興証券 62( 0)
大和証券 43( 0)
東海東京証券 20( 0)
シティグループ証券 16( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
SBI証券 39( 35)
松井証券 23( 23)
ABNクリアリン証券 22( 22)
バークレイズ証券 5( 5)
楽天証券 7( 3)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース