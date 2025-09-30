サザンオールスターズ、最新ツアー映像作品のカバーアート公開 東京ドーム公演の感動のラストシーンを切り取る
サザンオールスターズが11月19日にリリースするBlu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のカバーアートが公開された。あわせて、3年間の活動の軌跡を振り返るトレーラー映像もYouTubeで解禁された。
【写真】『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の模様
今回のカバーアートは、全国13ヶ所26公演を巡ったアリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の大千秋楽・東京ドーム公演のラストシーンを使用。桑田佳祐、原由子、松田弘、関口和之、野沢秀行の5人が手をつなぎ、観客の声援に応えるうしろ姿に桜が舞う印象的なビジュアルとなっており、サザンオールスターズが届けた音楽と感謝の旅路を象徴するような仕上がりとなっている。
同作は、今年3月に10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースしたサザンオールスターズが展開した全国ツアーの最終公演を収めた映像作品。アルバム収録曲「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲の新曲に加え、「愛の言霊（ことだま）〜Spiritual Message〜」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、時代を超えて愛されてきたナンバーを含む全28曲が収録されている。
あわせて『“THANK YOU SO MUCH”編 完結!! トレーラー』も公開された。同映像は、2023年のデビュー45周年から始まる3年間の歩みを時系列でまとめたもの。茅ヶ崎ライブ、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演、2025年の最新アルバム発表とツアーの完結までを、楽曲とともにたどる内容となっている。キャリア48年目を迎えるアーティストが新曲を作り続け、大衆に向き合い続けた3年間が結実したライブツアーの興奮と感動が、鮮明に呼び起こされる。
完全生産限定盤には、ボーナスディスクが付属。同ディスクの内容は今後発表される予定で、ファンはこちらも注目だ。
