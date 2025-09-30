吉永小百合“時を超える美”収めた写真集 価格は2万5000円
俳優の吉永小百合が、11月27日に写真集『吉永小百合』（世界文化社）を発売する。
【写真集】“時を超える美”収めた1冊に
世界文化社は、創立80周年記念企画として、吉永の色褪せない珠玉のメモリーと時を超える美しさを収録した、写真集『吉永小百合』を発売。撮影は篠山紀信氏が生前撮りためた、詩情あふれる影像と出演124作品の印象的なスチール写真で構成された、今だからこそ届けたい究極の美をおさめた1冊となっている。
10月1日より、紀伊國屋書店 新宿本店にてサイン本予約を開始する（なくなり次第終了）。
写真集『吉永小百合』
■発売：2025年11月27日（木）
■定価：25000円
■判型：B4変・上製／208ページ
■発行：世界文化社
