■全国の1日（水）の天気

南の海上に前線が停滞し、上空に寒気が流れ込むでしょう。東日本や北日本を中心に、大気の状態が非常に不安定になりそうです。

1日は東日本や北日本で雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。西日本や沖縄は、晴れ間がありますが、急な雨や雷雨の所がありそうです。

最低気温は西・東日本で20℃前後、北日本では15℃前後の所が多いでしょう。日中の気温は西日本で28℃から30℃くらいの所が多く、福岡や高知などで真夏日になりそうです。関東や北日本は23℃くらいでしょう。東京都心は23℃の予想で、30日より5℃ほど低くなるでしょう。25℃未満となるのは6月11日以来で、肌寒くなりそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌　　　16℃（+2　9月中旬）
仙台　　　18℃（+2　9月中旬）
新潟　　　18℃（+1　9月下旬）
東京都心　20℃（-2　9月中旬）
名古屋　　21℃（+2　9月中旬）
大阪　　　22℃（+2　9月中旬）
広島　　　19℃（+1　9月下旬）
高知　　　20℃（+1　9月下旬）
福岡　　　21℃（±0　9月中旬）
鹿児島　　22℃（±0　9月下旬）
那覇　　　27℃（±0　熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌　　　24℃（±0　9月上旬）
仙台　　　21℃（-5　平年並み）
新潟　　　22℃（-4　平年並み）
東京都心　23℃（-5　平年並み）
名古屋　　29℃（±0　9月中旬）
大阪　　　29℃（±0　9月中旬）
広島　　　28℃（±0　9月下旬）
高知　　　30℃（+1　9月中旬）
福岡　　　30℃（+1　9月上旬）
鹿児島　　28℃（-1　平年並み）
那覇　　　32℃（±0　真夏並み）

■全国の週間予報

2日は全国的に晴れますが、北日本は大気の不安定な状態が続き、急な雨や雷雨の可能性があります。3日から5日にかけては、北日本を中心に晴れるでしょう。東日本や西日本は雲が多く、九州や中国四国で雨の降る所がありそうです。雨量が多くなる所もあるでしょう。6日は北日本や北陸で雨が降りそうです。2日以降、東北から南は25℃以上の日が多く、九州では真夏日となる日もありそうです。10月に入っても、半袖の出番が続くでしょう。