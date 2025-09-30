■全国の1日（水）の天気

南の海上に前線が停滞し、上空に寒気が流れ込むでしょう。東日本や北日本を中心に、大気の状態が非常に不安定になりそうです。

1日は東日本や北日本で雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。西日本や沖縄は、晴れ間がありますが、急な雨や雷雨の所がありそうです。

最低気温は西・東日本で20℃前後、北日本では15℃前後の所が多いでしょう。日中の気温は西日本で28℃から30℃くらいの所が多く、福岡や高知などで真夏日になりそうです。関東や北日本は23℃くらいでしょう。東京都心は23℃の予想で、30日より5℃ほど低くなるでしょう。25℃未満となるのは6月11日以来で、肌寒くなりそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 16℃（+2 9月中旬）

仙台 18℃（+2 9月中旬）

新潟 18℃（+1 9月下旬）

東京都心 20℃（-2 9月中旬）

名古屋 21℃（+2 9月中旬）

大阪 22℃（+2 9月中旬）

広島 19℃（+1 9月下旬）

高知 20℃（+1 9月下旬）

福岡 21℃（±0 9月中旬）

鹿児島 22℃（±0 9月下旬）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 24℃（±0 9月上旬）

仙台 21℃（-5 平年並み）

新潟 22℃（-4 平年並み）

東京都心 23℃（-5 平年並み）

名古屋 29℃（±0 9月中旬）

大阪 29℃（±0 9月中旬）

広島 28℃（±0 9月下旬）

高知 30℃（+1 9月中旬）

福岡 30℃（+1 9月上旬）

鹿児島 28℃（-1 平年並み）

那覇 32℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報

2日は全国的に晴れますが、北日本は大気の不安定な状態が続き、急な雨や雷雨の可能性があります。3日から5日にかけては、北日本を中心に晴れるでしょう。東日本や西日本は雲が多く、九州や中国四国で雨の降る所がありそうです。雨量が多くなる所もあるでしょう。6日は北日本や北陸で雨が降りそうです。2日以降、東北から南は25℃以上の日が多く、九州では真夏日となる日もありそうです。10月に入っても、半袖の出番が続くでしょう。