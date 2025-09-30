料理研究家・リュウジ氏（39）が28日に更新された「アンジャッシュ」の渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。飲食店での化学調味料の使用の有無を見極める方法を明かした。

“味の素炎上”で盛り上がる2人。リュウジ氏は「その店が科学調備料を使ってるか使ってないかを一瞬で見極める方法っていうのをの僕の食の師匠から教わって」と切り出した。

「結構強硬手段なんですけど」と前置きしながら「お店入って“私、化学調味料アレルギーなんですけど、ここって使ってますか？”って言ったら100％教えてくれますから」と伝授。「普通飲食店さんって言わないんですよね、ちょっと格を落とすみたいなところがあるから。だからアレルギーがあると言って聞いてみろって」と自身も師匠から伝授されたと語り、渡部を「なるほど」と笑わせた。

続けて「ただまあ、僕は（使用していると）言ってもいいんじゃないか、そういう世界があってもいいんじゃないか。使ってることが悪であり品格を下げるみたいな風潮はちょっと良くないんじゃないかな」と持論も示した。