NBAブルズは、29日（日本時間30日）にメディアデーを開催。2年目のマタス・ブゼリス（20）が今季2WAY契約を結んでチームメートとなった河村勇輝のプライベートな一面を明かした。

さまざまな質問が飛ぶ中で、河村について聞かれたブゼリスは「彼はトラッシュトークが大好きなんだ」とプライベートな一面を明かした。

「すごくよくしゃべるし、それが彼のスタイルだね。いつも一緒にいると、必ず何か言ってくる。自分はただ“おはよう”って言いたいだけなのに、彼はもう戦闘モードに入ってる」と笑顔で説明した。

さらに「特にスクリメージのときなんかはそう。だから本当にトラッシュトークが好きなんだと思うよ。自分はそれをリスペクトしてる」と説明した。

サマーリーグにブルズの一員として参加していた河村。その時点でブゼリスと積極的にコミュニケーションを取り、ブルズの公式YouTubeでは仲良く好きなお菓子について選び合う動画も投稿されていた。

そしてチームメートから好かれる方法について河村は「チームと合流して話しかけたらみんな喜んでる感じでした。小さくてすごい英語が喋れるわけでもない僕がベラベラ喋ってる言葉が気になるんじゃないですか」と明かしていた。