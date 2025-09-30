30日、経済同友会は購入したサプリメントをめぐり警察の捜査を受けている新浪剛史氏が代表幹事を辞任したと発表した。同日、新浪氏は会見で「辞任を決めた経緯」を説明した。

【映像】「サプリ問題は冤罪では？」記者の主張に新浪氏・岩井氏が回答

会見冒頭、新しい代表幹事が選任されるまで代表幹事の職を代行することとなった岩井睦雄筆頭副代表幹事は「経済同友会は本日、臨時理事会を開催し、新浪代表幹事の処分について議論した。まず、会員倫理審査会の報告を受けた後、新浪代表幹事よりご自身の状況やお気持ちの説明があった。その後、理事会のメンバーで新浪代表幹事の役職についての議論を行ったが様々な観点からそれぞれの理事・監査役から意見が交わされた。実際には見解の相違が大きく、十分な合意形成ができず、この段階で強制的に採決を行えば理事会メンバーだけでなく同友会全体の分断を招きかねない状況だった。この状況について新浪代表幹事に伝えたところ、新浪代表幹事から自ら辞任されるとの判断をされ、理事会として受理をした」と説明。

続けて新浪氏は以下のように経緯を説明した。

「9月3日の経済同友会の会見以降、『自分自身をどう処したらいいか』とずっと考えていた。とりわけ、どういう困難があるのか、またどういう貢献もできるのか、こんなことを考え悩んでいた。同友会には私たちが作り上げたガバナンスの仕組みがある。私自身は自分の意思というよりもまずは仲間たちにこのガバナンスの仕組みをしっかりと使っていただき、仲間たちに信頼を寄せることを選んだ。そして、今日に至って、臨時理事会において、先ほど岩井さんがお話された通り、私の思うところをしっかりと述べさせていただいた。とりわけ、私自身もやりたいことがあり、それをしっかりとリーダーシップを持ってやっていきたい、こういったことも述べさせていただいた。そして、その後、『理事会において、合意形成を目的に私の処遇を議論してください』とそれを委ねることにした」

「しかし大きく2つに意見が分かれ、このまま合意形成を得るのは非常に難しいという話を岩井さんからいただいた。大変悩ましいと思ったが、このままいくとこれをマネージしていくことも大変難しくなる。ひいては同友会に大変大きな分裂が起こってしまう。私は、これは同友会にとって、また日本にとっても大変まずいことであると考えた。先ほど申し上げた通り『いろいろとやりたい』という思いもあったのだが、ここはワンチーム、一枚岩になってもらわないと世界、日本、これだけの問題を抱える、またチャンスもあるこの日本において、副代表の皆さんが岩井筆頭副代表のもとにぜひ立ち向かっていただきたい。そのために私自身は辞任するべきだ。私は思い起こせばみんなと一緒に政策提言や委員会活動をやってきた。みんなと一緒にやることが同友会にとって重要だ。みんなが一緒になって脳漿を絞って日本を良くする。このためには執行部が一枚岩にならなければ絶対にできない。私はそのように考えた。そして、やるべきこと、また皆さんがやりたいことをやっていただきたい。その一心で判断した次第だ」

代表辞任の“裏側”

続いて、記者から「新浪氏は臨時理事会に出席したのか」「理事会で意見が分かれたポイント」「当時の状況」について聞かれた岩井氏は以下のように答えた。

「新浪さんご本人のことを審議したため『特別利害関係者』ということで、基本的に理事会には参加をしない、または審議決議には参加をしないということになっていたが、正しいプロセスを踏むということにおいては、理事会に新浪さんの考えをしっかりと言っていただく機会を持つということで、その時に入っていただき、その後、審議は新浪さんを除いたメンバーでやらせていただいた。ただ、先ほど申し上げた通り、単純に採決を取るような問題ではないということで、一旦休憩した時に私の方から新浪さんに『今こういう状況です』と伝えて、その中で先ほど言ったような決断をされた」

「2つに割れたのは『職務を継続していただくかどうか』というところが一番大きな論点で、そのことを中心に皆さんそれぞれ意見を戦わせた。まさに倫理審査会から挙げていただいた資格要件の中でも『現役の経営者』みたいなことに関して、今一瞬はそういう風になっているかもしれないが、今後また復帰されるかもしれないということがある中で、現役の経営者ということをどれくらい重きを置いて資格要件とするのかという話や、資質要件においては初めに選任される時にいくつかの項目について、どの点を重視してどの点が欠けている、または逆に『実績としてこういうプラスがあるじゃないか』ということで、プラスとマイナスを両方見なきゃいけない。そんな議論をした中で、決を取っていないからわからないで私も議長としては見立てとしてはまさに真っ二つに分かれているという感じだったので、一旦休憩を入れて相談をした」

新浪氏は経済同友会の代表幹事を辞任するが、退会はせず、会員として残るという。

（ABEMA NEWS）