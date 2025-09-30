「両替せずに助かる」PayPayが韓国で利用開始　早速使う日本人観光客の姿も　コンビニなど対応店舗は200万超

「PayPay」が9月30日から、韓国の一部店舗でも利用できるようになった。

ソウルの繁華街・明洞にあるコスメショップでは日本人観光客が「PayPay」で支払う姿が見られ、「両替しなくて済んだ」「助かる」などの声が相次いだ。

初の海外進出に担当者は、利用者から多くのニーズがあったと話し、今後も使える国を増やしていきたいとしている。

韓国のコスメ店で聞こえたのはあの音…

日本から観光客も多い韓国・明洞で30日･･･

♪ペイペイ 「お〜すごい！」

日本で聞きなじみのある音が！実は･･･

一之瀬 登記者：

韓国の最大手のコスメショップでもPayPayが使えるようになりました。

現金を使わないQRコード決済「PayPay」が9月30日から、韓国の一部店舗でも利用できるようになった。

さっそく利用する日本人観光客の姿も

多くの観光客が訪れる、化粧品などを扱う、「オリーブヤング」では･･･

♪ペイペイ♪

さっそく利用する日本人観光客の姿が…。

60代：

お金を両替したりとか手間が省けるし、お金の計算とかもしなくて済むのでいいと思う。

20代と50代の親子：

日本で結構使っているので、安心感が･･･チャージできるし、現金の両替とか残り少なかったので、PayPay使えてすごく助かりました。

海外で買い物するとき、現地の値段が日本円でいくらになるのか頭を抱えることがあるが･･･PayPayのトップ画面には、現地通貨のレートが表記…。

支払いをすると、日本の「円」と韓国の「ウォン」を同時に確認することができるようになっている。

20代女性：

自分は、韓国の紙幣とか硬貨とかがよくわかっていないので、PayPayでバーコードで決済できたら楽だなと思いました。

20代と50代親子：

見やすいです。会計で表示されるのは韓国表記、ウォンで表記なので、ウォンで残高を表記してくれるのは助かりました。

利用者のニーズが海外進出の後押しに…

PayPayの海外への進出第一号となった韓国。

この狙いについて担当者は、利用者からの多くのニーズがあったと強調する。

PayPay金融戦略部・菅野亮さん：

PayPayユーザー数が7000万人超えまして、直近1年間で韓国に訪れたことのあるPayPayのユーザーのみなさまにアンケートを取ったんですけども、そのうちの9割が“韓国でもPayPayを使いたい“とお答えいただいておりまして･･･

まずは、韓国のコンビニや飲食店など約200万以上の対応店舗でキャッシュレスでの買い物に利用することができるようになった。

PayPay金融戦略部・菅野亮さん：

海外での利用となると、どうしても不安な点が多くあると思う。セキュリティーの部分もそうですし、そういったところに関しては非常に気を使っておりまして、今回海外でPayPayを使った際に、ユーザーの個人情報は一切海外にはいかないようになっておりますので、そこは安心していただきたい。

今後、さらに他の国などでも利用できるように検討していくとしている。

