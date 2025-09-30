長く使うなら“この色”！【ZARA】大人の洗練見え♡「黒バッグ」

そろそろバッグを新調したい……。長く愛用するなら流行に左右されにくく、オンにもオフにも使いやすい黒が正解かも。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできる黒の上品バッグをピックアップ。無駄のない洗練されたデザインや、シックなレザー調の素材など、持つだけでコーデを格上げできそうなアイテムをご紹介します。

荷物の入れ替えに便利な内側ポーチ付き

【ZARA】「縦長トートバッグ」\6,590（税込）

美しい横型のフォルムとなめらかなレザー調の素材が、上品さを演出。リュクスなムードを醸し出す黒のバッグは、一点投入で大人のデイリーコーデを格上げできるかも。ベージュの配色裏地も、オシャレなワンポイントになるはず。内側にはファスナーポーチが付いており、荷物を入れ替えするのに便利です。オンにもオフにも使いやすいシンプルな黒のバッグは、1つあれば長く愛用できそう。

コーデのワンポイントになるミニサイズのバッグ

【ZARA】「ミニトートバッグ」\5,990（税込）

大きさが約18cm × 21cm × 8cmというミニサイズのトートバッグ。コロンとしたフォルムが可愛らしく、アクセサリー感覚で使えそうです。端正な黒のバッグは、コーデをキリッと引き締めたいときにもぴったり。取り外しができるショルダーストラップ付きで、肩掛けでも使用可能です。内側にはジッパーウォレットが付いており、ICカードなどちょっとした小物を入れるのに便利。

writer：Emika.M