「日プ女子」加藤神楽、息子との無加工2ショットが話題「肌綺麗すぎる」「レベチ」
【モデルプレス＝2025/09/30】サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽が9月29日、自身のInstagramを更新。息子との浅草散策の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】結婚＆妊娠の「日プ女子」ファイナリスト、無加工2ショット
加藤は「浅草 たのしかったやよ」（※原文ママ）と浅草寺での息子との2ショットなどを公開。息子は耳付きの帽子にボーダーの洋服を着て、加藤は黒のノースリーブトップスに三つ編みヘアで笑顔を見せている。「初めての浅草だったからわくわくしたよ きびだんごたべてー、メンチカツ食べてもんじゃたべて最高に充実したやよ」と浅草散策を満喫した様子を綴り、「この写真無加工なの ダイエットと肌管理がんばってるもん！（褒めて）」と努力をアピールした。
この投稿に、ファンからは「肌綺麗すぎる」「レベチ」「無加工すごい」「親子で可愛い」「微笑ましい」「努力が実ってますね」といった声が上がっている。
加藤は、2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査にて脱落。2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に第1子男児を出産していたことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
