西垣匠・乃木坂46久保史緒里らが家族役に 浜辺美波＆Snow Man目黒蓮W主演「ほどなく、お別れです」新キャスト解禁
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）より、新キャスト4人が解禁された。
今回解禁となったのは、とある理由で父は離れて暮らし、母と子ども2人で暮らす長野一家の4人。シングルマザーで苦労がありながらも、常に笑顔を絶やさず、女手一つで2人の子どもたちを育ててきたが、不慮の交通事故で亡くなる母・長野桂子を演じるのは野波麻帆。三木孝浩監督の「今夜、世界からこの恋が消えても」（2022）では、わが子を病で亡くしてしまう母を演じた野波が、今作では自身が愛する子どもたちを残し無念の死をとげてしまう役どころを演じる。
「悲しいシーンが多かったため、少しさびしいですが、無事に撮影を終えてほっとしています。今回の役は、現場の空気感で家族像を作っていこうと思い、あえて役作りはしませんでしたが、既にそこには子どもたちが存在していて、安心して撮影に入ることができました。心にぐっとくるシーンが随所に登場します。ぜひ心を空っぽにして、感情むき出しで観てもらいたいです」と等身大で挑んだ心境と作品への愛情が溢れるコメントを寄せた。
幼い子どもたちを抱えながらも親友の連帯保証人として借金を背負うことになり、桂子と離婚した長野正史を演じるのは原田泰造。離れた土地で家族と連絡を取り合うこともなくひとりで暮らす父が、数十年ぶりに会う子どもたちから突如、桂子の死を知らされる複雑な役どころに「泣くシーンが多く、緊張感が続いていたので、無事に終了して安心しています。離れ離れになった家族のことはずっと想っているのに、会ってはいけない…という想いを胸に演じました。」とコメント。
「『ほどなく、お別れです』という漆原の台詞は、『ああ、これで本当にお別れなんだ』と思える、すーっと心に入っていく不思議な気持ち。本作では様々な“別れ”が描かれており、悲しいけれど、最後は心があたたかくなる。本作を観た後に、タイトルを見返して心にジーンときてもらえたらと思います」と語った。お笑い芸人として確固たるキャリアを築きながらも俳優としても安定した実力と魅力を放つ原田が本作を彩る。
幼い頃に家族を置いて出て行った父親を恨んでいる息子・長野翔一を演じるのは西垣匠。2024年は「六人の嘘つきな大学生」（2024）をはじめ3本の映画、9本のテレビドラマに出演し、「ゼクシィ」のCMボーイに抜擢されるなど、いま勢いのある西垣が「今まで演じたことのない役だったので、新たな扉を開ける気持ちで頑張りました」と強い想いで挑んだ本作。
「実は今まで“死”というものに対し、あまり深く考える機会はなかったのですが、自分の身の回りでいつ起きるかわからないことですし、翔一を演じて考える機会をもらえました。いつか訪れるであろう別れに後悔しないためにも、本作が“死”について考えるきっかけになってくれたら嬉しいです」と自ら身をもって得た感覚を踏まえ、“死”と向き合うことを語っている。母への深い愛情と、憎い父への葛藤の狭間で苦しみながらも喪主としての役目を全うしようとする懸命な姿を見せる。
反対する兄を気にしながらも、父親に母親の訃報を伝えるべきではないかと悩む娘・長野玲奈を演じるのは久保史緒里（乃木坂46）。初挑戦だという役柄に対し「いつ大切な人に会えなくなるかわからないということを、考えながら取り組む撮影期間でした。“別れ”だけではなく、残された人がその先をどう生きるかは、誰にでも訪れる身近な話のような気がします。この作品に参加させてもらったことで、幼い頃から強かった別れというものに対しての漠然とした恐怖心がなくなった気がします。ぜひ本作を観て、私と同じように何か心に届いてくれたらと思います」と作品への強い想いを語っている。
大河ドラマ「どうする家康」（2023）、NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025）など、役者として確実にステップアップする中、11月で乃木坂46からの卒業を発表した久保。卒業後初の映画出演となる本作で母の想い、父の孤独、兄の葛藤を一身に受け止め、愛する家族と後悔のない別れをするために一歩を踏み出そうとする姿を熱演する。
母・桂子の死をきっかけに、長野家の絡み合う想いにも向き合う美空（浜辺）と漆原（目黒）。2人は長野家にどのような葬儀を提案し、執り行うのか。
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している長月天音氏の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語を、日本最高峰のスタッフ・キャストが集結し、実写映画化する。
メガホンをとるのは「アオハライド」（2014）や「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」（2016）、「今夜、世界からこの恋が消えても」（2022）など、青春映画を中心にヒットを連発する三木監督。脚本は「いま、会いにいきます」（2004）、「余命10年」（2022）などの原作ものから、連続ドラマ小説「ひよっこ」（2017）、ドラマ「最後から二番目の恋」シリーズ（2012〜）などのオリジナルまで幅広いジャンルの作品を多数生み出してきた岡田惠和氏監修のもと、連続ドラマ「ライオンのおやつ」（2021）など、数々のドラマを手掛けてきた本田隆朗氏が務める。さらに、これまでにGLAY、椎名林檎、スピッツ、平井堅、いきものがかりをはじめとする数多くのアーティストのプロデュースやアレンジを手掛け、ヒット曲を生み出し続けてきた亀田誠治氏が音楽を担当する。
新人葬祭プランナー・清水美空には浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二に目黒。いま最も注目を集める2人が、初共演を果たす本作で“葬祭プランナー”という新たな職業に挑み、感動のヒューマンドラマを届ける。（modelpress編集部）
