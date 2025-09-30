ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



☆☆☆☆

【破壊王】



「我が家には小学校1年生（男児）がおり、破壊王と呼ばれています。消しゴムや筆箱は序の口で、傘・水筒・ソファの脚・テレビ画面・シャワーヘッドなどなど『よくこんな壊し方ができるな』という破壊っぷりです。我が家のモノたちが危険にさらされています。HELPです」



パーソナリティー陣はなかなか解決策が見いだせずにいたが、ギターのイクローが「モノを壊すことで、家族が問題解決に向けて話し合うきっかけを作っているのかもしれない」と超ポジティブな見解をひねり出した。一方、ボーカルのクマガイタツロウは「破壊王、気を付けや……」とつぶやくにとどまった。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

【言うタイミング】

「先日、ワタナベフラワーの出演するイベントを見に行きました。会場ではメンバーの皆さんにも会え、写真も撮れて楽しい時間を過ごしました。ですが翌日、一緒に行った旦那から衝撃の事実を告げられました。『昨日メンバーと写真撮ってたときに鼻毛が出てたよ』と。なんでいま言うねん、その場で教えてや……メールを書いているこの瞬間も恥ずかしいです！」

メンバーはまったく気づいてはいなかったものの「かわいそう。女性やからなおさら。旦那さん、教えてあげてよ〜」と、投稿者と同様にショックを受けていた。

後から教えられても……

【お便り、衝撃の展開】



「昨日は妻の誕生日でした。私は仕事が終わってからの予定をしっかり空けていたのですが、妻は祖母や妹たちと遊びに行き夜まで帰ってきませんでした。そして、兄は離婚しました」



途中までリスナーに同情していたメンバー。脈絡無くブッ込まれた最後のパワーセンテンスに「いやいや『そして』、じゃないねん！」「お兄さん（話に）全く関係ないのに、大外から急にまくってきた」とツッコミの嵐。とはいえ最後は「奥さんが楽しく過ごせることが大切だし、予定を空けていたという事実が奥さんからしたら嬉しいかもしれない」と寄り添っていた。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ（写真手前）とベースのムサ（写真奥）

※ラジオ関西『Clip水曜日』9月17日放送回より