「何でだよッ！（苦笑）」男性客のケンカの仲裁に入ったら「持ってて！」【予想外の事態】に、呆然

喧嘩に遭遇した時、あなたならどうしますか？ 私の夫はよく止めに入り、仲裁には慣れているのですが、この時ばかりは初めての体験をしたようでした。今回はそんな夫と筆者が遭遇した、「なんで？」とちょっと首を傾げたくなる変わった経験をした時のお話です。

夜のスーパーの駐車場で……

一触即発の状況で冷静に眼鏡の心配をする彼に、私たちは呆気にとられました……。

買い物を終え駐車場に戻ると、さっきの2人はすでにいなくなっていたので「ちゃんと眼鏡持って帰ったかな」と、苦笑する私たちでした。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

FTNコラムニスト：Junko.A

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。