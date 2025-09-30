MLB公式が煽るほどの巨大さ「誰が全部を…」

米大リーグのドジャースは、9月30日（日本時間10月1日）から本拠地ドジャースタジアムで、レッズとのワイルドカードゲームを戦う。1試合の重みがより大きくなるポストシーズン最初のカード。このタイミングで登場する“超高カロリー”なスイーツの盛りに、ファンから驚きの声が集まっている。

これでもかという勢いで、生クリームとチョコレートソースが盛られた。MLBの公式Xが紹介したのは、ポストシーズン開幕に合わせドジャースタジアムに登場する新メニュー。「ドジャースは、ピスタチオクリーム、チョコレート、トーストしたカダイフ、ホイップクリーム、チョコレートソース、そしてピスタチオを使ったワイルドカードのファンネルケーキを提供する」と、何ともアメリカンで“重い”一品を紹介した。

さらに「一体誰がこれ全部を食べるの？」という煽りも。米国のファンからは驚きの声が集まっている。

「この写真を見ただけで糖尿病になりそう」

「ポストシーズンではカロリーはカウントされないんだよ」

「気持ち悪い。見ているだけでインスリンが急上昇して、胃がムカムカしてくる。でも、最初の一口はきっとおいしいんだろうな」

「一日中他のものを食べなかったら……全部食べられるかも」

「最高じゃない。いくらするの？」

「あああ、めちゃくちゃうまそう」

「チャレンジですらない。おいしそうだから」

「まじか、これを食べるためにチケットを買わないと」

グラウンド外の楽しみにも注目が集まるポストシーズン。ファンの期待もどんどん高まっている。



（THE ANSWER編集部）