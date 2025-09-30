映画「ウィキッド ふたりの魔女」（2025年）では米アカデミー賞の助演女優賞にノミネートされたシンガー・ソングライターのアリアナ・グランデが、ソーシャルメディア上でドナルド・トランプ米大統領の支持者を批判した。



トランプ氏が2期目を迎えてから8カ月が経過。アリアナはポッドキャスターのマット・バーンスタインのアカウントから転載されたインスタグラムストーリーで「250日が経ったわ。移民が暴力によって家族から引き離され、コミュニティが破壊され、トランスジェンダーの人々が事実上あらゆる責任を負わされ、恐怖の中で暮らし、私たち全員の言論の自由が崩壊の危機に瀕している今、あなたの人生は良くなった?」と呼びかけた。「食料品は安くなった?健康保険料は下がった?ワークライフバランスは改善した?休暇はもう取れた?幸せになった?他の人々が広く苦しんでいることにより、彼が約束したようにあなたは報われた?それともまだ待っているの?」と公約とのズレに疑問を投げかけた。



アリアナは2024年の大統領選挙で、民主党候補のカマラ・ハリス氏に投票したとされている。トランプ氏が2022年に再選出馬を正式に表明した後には、ファンに対して「拒否するように」と呼びかけていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）