「うたコン」ジャズの名曲集 一流アーティストが永遠のスタンダードナンバーを披露
「うたコン」日本人が愛したジャズ
10月7日（よる７時５７分〜）のNHK「うたコン」は、日本人が愛したジャズを大特集。
幕開きは「SING, SING,SING」を、香取慎吾をはじめ出演歌手が盛大に届ける。つづいて氷川きよしはジャズを愛した美空ひばりも歌った「虹の彼方」を、うたコン初登場のウエンツ瑛士はフランク・シナトラが歌った名曲「New York, New York」をカバーする。
そして、今ブレイク中のアイナ・ジ・エンドは映画「サウンド・オブ・ミュージック」でも知られる「私のお気に入り〜My Favorite Things」を、さらに去年デビュー50周年を迎えた島田歌穂は、名曲「チュニジアの夜」を披露する。
また御年89歳、アメリカ統治下の沖縄で活躍した伝説のジャズシンガー齋藤悌子が番組初出演。当時の貴重なエピソードとともに米軍基地で歌った思い出のナンバー「Summertime（サマータイム）」を歌う。
プレイバック紅白のコーナーはゴールデンボンバーが出演。紅白初出場を飾った 2012年の第63回を振り返る。今回ステージでは「女々しくて」をどんな演出で届けるのか！？
番組後半は香取慎吾がSNSで話題のシンガー乃紫とのコラボで歌う「一億人の恋人（feat. 乃紫）」を、アイナ・ジ・エンドは大ヒット中の話題曲「革命道中-On The Way」を、そして日向坂46は金村美玖・小坂菜緒がWセンターを務める最新曲「お願いバッハ！」を披露する。