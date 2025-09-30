

「うたコン」日本人が愛したジャズ

10月7日（よる７時５７分〜）のNHK「うたコン」は、日本人が愛したジャズを大特集。

幕開きは「SING, SING,SING」を、香取慎吾をはじめ出演歌手が盛大に届ける。つづいて氷川きよしはジャズを愛した美空ひばりも歌った「虹の彼方」を、うたコン初登場のウエンツ瑛士はフランク・シナトラが歌った名曲「New York, New York」をカバーする。

そして、今ブレイク中のアイナ・ジ・エンドは映画「サウンド・オブ・ミュージック」でも知られる「私のお気に入り〜My Favorite Things」を、さらに去年デビュー50周年を迎えた島田歌穂は、名曲「チュニジアの夜」を披露する。

また御年89歳、アメリカ統治下の沖縄で活躍した伝説のジャズシンガー齋藤悌子が番組初出演。当時の貴重なエピソードとともに米軍基地で歌った思い出のナンバー「Summertime（サマータイム）」を歌う。

プレイバック紅白のコーナーはゴールデンボンバーが出演。紅白初出場を飾った 2012年の第63回を振り返る。今回ステージでは「女々しくて」をどんな演出で届けるのか！？

番組後半は香取慎吾がSNSで話題のシンガー乃紫とのコラボで歌う「一億人の恋人（feat. 乃紫）」を、アイナ・ジ・エンドは大ヒット中の話題曲「革命道中-On The Way」を、そして日向坂46は金村美玖・小坂菜緒がWセンターを務める最新曲「お願いバッハ！」を披露する。

「うたコン」 放送予定

１０月７日（火） 後７時５７分〜８時４２分 （全国放送）※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり。※NHKホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：アイナ・ジ・エンド、ウエンツ瑛士、香取慎吾、ゴールデンボンバー、齋藤悌子、島田歌穂、氷川きよし、日向坂４６曲順「SING, SING, SING」 香取慎吾 出演者有志「虹の彼方」 氷川きよし「New York, New York」 ウエンツ瑛士「私のお気に入り〜My Favorite Things」 アイナ・ジ・エンド「チュニジアの夜」 島田歌穂「Summertime（サマータイム）」 齋藤悌子「女々しくて」 ゴールデンボンバー「一億人の恋人（feat. 乃紫）」 香取慎吾「革命道中-On The Way」 アイナ・ジ・エンド「お願いバッハ！」 日向坂４６