俳優の岡田将生が新たな出演作品を明かし、そのビジュアルにネットが驚がくした。

岡田は３０日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、１０月２１日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・午後９時）に出演することを報告。「社長の兆を演じます。どうぞ、宜しくお願いします」と役柄について説明した。

同ドラマは野木亜紀子氏によるオリジナル脚本で、少し超能力が使えるサラリーマン文太（大泉洋）が、世界を救おうとするＳＦラブロマンス。女優の宮粼あおいが妻役を演じ、１３年ぶりに民放連ドラに出演することも話題。岡田が演じる兆は文太が働く会社「ノナマーレ」の社長だ。

眼鏡をかけて役になりきった姿にネット上では「キターーー」「わぁ〜」「めがねぇええええ」「あらぁ楽しみが膨らみます」「本当に本当にイケメンだぁ」「メガネが本当によく似合う」「ビジュが良すぎる」「ビジュが刺さりすぎてやばい」「こんなん絶対観ないとアカンやつやんか」「眼鏡をかけさせると、どうしてあんな破壊力が生まれるのか」「ため息が出るほど素敵」「岡田将生のメガネほんまにやばい」「細縁メガネ大天才」「全人類の大好物」「スーツ姿、ビジュアル強すぎて正気じゃいられない」と衝撃が止まらなかった。

岡田はプライベートでは２０２４年１１月に女優の高畑充希との結婚を発表。今年２月には自身のインスタグラムで初の２ショットを投稿し、話題を呼んだ。７月には高畑の第１子妊娠も発表した。