今後、大幅な増産の方針が示されている山形県産ブランド米について、県は、品質の維持に留意して増産を進めるとした一方で、つや姫の中山間地への作付け拡大には慎重な姿勢を示しました。



県は、来年産米のつや姫の作付面積について、ことしよりおよそ500ヘクタール広い1万700ヘクタールに増やす方針で、生産量はおよそ2700トン多い5万7800トン程度が見込まれています。また、雪若丸も作付面積をおよそ1000ヘクタール増やして7600ヘクタールに、生産量はおよそ5900トン多い4万4800トン程度としていて、いずれも増産する方針を示しています。

30日の県議会予算特別委員会で、ブランド米の生産拡大に向けた販売戦略について問われた県は次のように答えました。





県農林水産部・高橋和博 部長「つや姫と雪若丸の販売にあたっては、増産してもブランドの生命線である高品質、良食味を維持することを基本とした上で、販路の拡大、新たなターゲットの開拓が課題と考えている。今後は新たに中四国や九州でのイベント販売などのプロモーションを実施する」県は、品質の維持に留意した上で、大都市圏のみならず、新たに中国・四国地方や九州地方でのPRなどに取り組む方針です。一方、議員からつや姫の栽培について「地球温暖化に伴い、これまで栽培に適していないとされている中山間地にも作付けを拡大できるのではないか」と問いただされると、県は「つや姫が低温に弱いとする意見もある」とした上で次のように答えました。県農林水産部・高橋和博 部長「県では平成26年（2014年）から28年（2016年）に（栽培）適地から外れている中山間地に実際に作付けしたところ、（栽培）適地のつや姫に比べると品質、収量とも低下する結果となった。また、令和4年（2022年）には直近の気象データに基づき栽培適地について再検証したところ、中山間地では登熟期間の気温が確保されない年もあり、つや姫の高品質、良食味という本来の特性が発揮できない恐れがあるため、今のところ適地マップの修正には至っていない」一方で県は、温暖化が進む中で栽培適地の変化も想定されるとして、適宜、検証を行っていきたいとしています。