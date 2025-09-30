◇パ・リーグ ロッテー楽天（2025年9月30日 ZOZOマリン）

今季限りで現役を引退するロッテの美馬学（39）が、引退試合で古巣・楽天を相手に今季初の先発登板に臨む。試合前に長男のリタ君（5）が始球式を務め、パパのラスト登板に花を添えた。

先天性欠損症により右手首から先がない状態で生まれてきた“ミニっち”ことリタ君。15年間の現役生活に別れを告げるパパのため、美馬と手をつないで登場すると本拠のファンからは大きな声援が沸き起こった。

リタ君がマウンドの手前から左手で山なりのボールを投じると、ボールは見事ノーバウンドで捕手のミットに収まり、再び大歓声を浴びた。

ネット上では「涙腺崩壊」「息子君かわいすぎ」「ノーバン凄い」「美馬っちありがとう」「涙が止まらない」「泣ける」など感動の声であふれた。

◇美馬 学（みま・まなぶ）1986年（昭61）9月19日生まれ、茨城県出身の39歳。藤代から中大、東京ガスを経て、10年ドラフト2位で楽天入団。17年には自身初の開幕投手を務め、2桁勝利（11勝）を挙げた。19年オフにロッテにFA移籍。通算成績は266試合で80勝88敗、防御率3.94。1メートル69、75キロ。右投げ左打ち。妻は女優の美馬アンナ。