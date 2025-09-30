山形市の専門学校で購買データやAIを活用し、ドラッグストアの売り場づくりなどに取り組む教育プログラムが始まり、30日、授業が報道陣に公開されました。



山形市の専門学校「山形V.カレッジ」は、ドラッグストアの「ヤマザワ薬品」などと協力して、消費者の購買データやビッグデータ、AIを活用し、データ分析から企画提案、効果の検証までを一貫して行う教育プログラムを開始しました。

授業は、データマーケティングを活用した教育プログラムの開発・提供を行う東京の一般社団法人と連携し、来年1月まであわせて30回行われます。

学生13人が受講した1回目の授業が報道陣に公開されました。

授業では、ヤマザワ薬品の担当者が売り上げ増につながる商品の陳列方法などを説明しました。

学生たちは今後、地域特有の購買傾向や店舗の課題を分析し、「ドラッグヤマザワ清住町店」で実際に売り場づくりを行い、販促キャンペーンなども企画する予定です。





専門学生は「（店舗で）実践的に学べる機会は、社会に出るまでなかなかない。積極的に自分のアイデアを出して企業の内部をつかむことを学習していきたい」ヤマザワ薬局商品部鈴木譲 部長「学生がもつ新鮮で柔軟なアイデアに非常に期待している。地域のお客に響く魅力的な売り場が出来上がればいいとわくわくしている」学生たちは、自分たちで考案した売り場の客層や売り上げを検証し、成果を発表するということです。