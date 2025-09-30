9月29日、愛知県南知多町の師崎漁港では、イワシが豊漁で活気にあふれていました。

（漁師）

「順調！サンマくらい順調！ことしの伊勢湾・三河湾がいい」

「ここ数年がよくなかったから、ことしはいい感じかな。豊漁はうれしい。魚の顔を見るとかわいい顔してる」

この豊漁に価格は、どうなっているのでしょうか？



（仲買業者）

「過去に見ないくらいの豊漁。昨年に比べて半値くらいになっている」





ことしはなぜ豊漁？専門家に聞いてみると…

伊勢湾や三河湾では特に「マイワシ」の漁獲が増えているそうで、愛知県水産試験場によると、愛知県の「マイワシ」の漁獲量は1月～9月末までで、去年は1376トン。ことしは今月26日までで6倍以上の9040トンがあがり、2021年以来の豊漁です。このため師崎魚港では、漁を終えた船が水揚げのために順番待ちする様子も見られました。（漁師）「生産調整している。それでも見ての通り、こんなにあがっている」

なぜ、ことしは豊漁になったのでしょうか？愛知県水産試験場に聞きました。



（愛知県水産試験場 下村友季主任）

「春に愛知県の沖までマイワシのシラスが来遊してくる。ことしの春は、マイワシシラスの量がここ数年では多めだった。マイワシシラスは黒潮に乗ってくるので、春ごろに黒潮の流路が変わりつつあった影響で、マイワシのシラスが来遊しやすかった可能性がある」



過去最長の7年9か月も続いた太平洋の黒潮大蛇行が、ことし4月に終息したことがマイワシ豊漁の一因なのか？いずれにしても、笑顔あふれる師崎漁港でした。