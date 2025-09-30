バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今年起こったさまざまな“事件”について語った。

司会の黒柳徹子から先月パリに行ったと振られると、高嶋は「そうなんです。パリもう最高だったんですけど。もうはしゃぎまくっちゃって。地に足がついてないんです、文字通り。なので数々の事件が」と振り返った。

どんな事件かと問われ「パスポートとお財布を紛失するという」と苦笑い。「結局のところは自分が置いてきただけなんですけれども。ロケ先に」とぶっちゃけた。

黒柳が「なくならなかったの」と驚くと「スタッフの方が必死に過去の映像を。その1日の映像を、動画を皆さんで見ていただいて。この時にありましたね、みたいな感じで。この時からもうないです、じゃあここでなくなってるんだ、みたいな話になって。それで探しに行ってくださって。そしたらそこでロケをした時の方が大事に持っていてくださって。良かったです」と回顧した。

それでも「その日がたまたまお誕生日で」と高嶋。スタッフが誕生日会を開いてくれたというが「そのスタッフの一番偉い方は、お財布がなくなった時点でもう真っ青で。自分は始末書を書くことを考えてたって言って」と心配していたとし、「私の誕生日の会ではもうシャンパン飲んでべろんべろんになってました。かわいそうでした。申し訳なかったです」と話した。

さらに黒柳が「でもあなたはおっちょこちょいなところがあって、ラオスで」と続けると、高嶋は「そうなんです。バイオリンをタクシーに忘れちゃって」と吐露。

黒柳は「そんなことってあるんです？」と信じられない様子で話したが、「本当に。けどあったんですよね」と告白。「それも通訳の方がタクシーの方に電話してくださったら、タクシーの方がたまたまその日お休みで。支援先の小学校に届けてくださって。間に合ったんです」と打ち明けた。

また「今年は災難続きで、あの、海に携帯も落としたんです、スマホも」と驚きの発言。「海に勝手にポロっと、海に勝手にポッケから落っていって入っていったんですよ。するするするっと落ちていって」「首から下げてなくて。それで私、お財布と携帯が一緒で。免許証も保険証も全部海の中に。竜宮城に」と苦笑した。

すると「逗子マリーナだったんですけれども。逗子マリーナの方が、タンク、ボンベ背負って潜って、探してきてくださって」。黒柳は「人騒がせよね」とあきれてみせた。

高嶋は平然と「ありました！っていうのを、その劇的な瞬間をちゃんと私撮りましたからね」と探してもらった瞬間を動画に収めたと話し、「本当に人騒がせな人間です私は。夏のいい思い出です」「奇跡続きで」と笑みを浮かべた。