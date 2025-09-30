「台風20号」上陸に伴い竜巻発生か…がれき巻き上げられる映像も　ベトナム直撃19人死亡10.5万軒超の家屋損壊　タイでも影響

29日、台風20号の直撃を受けたベトナムで撮影された映像。

映っているのは、台風の上陸に伴って発生した竜巻とみられます。

映像では、複数のがれきが風で巻き上げられる様子も確認できます。

台風20号は、29日未明にベトナムに上陸。

現地では日が昇る前から強い雨が降り、街灯が激しく揺れるほどの強風が吹き荒れました。

木々も大きくあおられているのが分かります。

台風上陸に伴う大雨により、各地で冠水が発生。

また、路上では強風により、多くのバイクが横倒しになっていました。

この現場では、バス停の屋根が大きく傾き、竹のようなもので支えられていました。

現地住民は「嵐は夜通し吹き荒れました。アパートのほとんどの住人が寝ないでドアをおさえていました。前回の台風では、そんなことはしませんでした。でも今回はドアをおさえていないと、風で吹き飛ばされていたでしょう。一晩中そんな状態でした」と話します。

現地当局によりますと、今回の台風により、これまでに19人が死亡、21人が行方不明になっているということです。

また、屋根が吹き飛ばされるなどして10万5000軒以上の家屋が損壊した他、数千軒が浸水するなどの被害が出ています。

北部のゲアン省では強風のため、根元から折れた街路樹が電線に倒れ掛かり、道路をふさぎました。

さらに、完全に冠水してしまった道路では、手作りのボートに乗ってどこかに向かう住民の様子も見られました。

現地住民：

この嵐で、真夜中に水位が急激に上昇しました。最も深い場所で水深130cm〜140cm。他の場所は少し浅いですが、このあたりの家は全て浸水しています。

現地当局は今後、土砂災害の恐れがあるとして警戒を呼びかけています。

台風20号の影響はタイにも及んでいて、大雨による洪水が各地で発生。

現地当局が救助活動を進めているということです。