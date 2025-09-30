声優の石川界人と内田真礼が30日、SNSで結婚を発表した。2人の結婚を受けて、声優の中村悠一が同日、Xで「とんでもない一族が生まれたけど、誰を何て読んでいけばいいのか混乱するぜ。おめでとう！」と、独特の言い回しで祝福のメッセージを送った。内田の実弟・雄馬も、24年1月に日高里菜と結婚しており、内田姉弟が2年連続で人気声優同士の結婚を発表しており、そのことを指してのメッセージとみられる。

石川と内田は「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と結婚の経緯をつづった。その発表後、雄馬はXで「おめでとう姉さん よろしく義兄さん(弟)」と投稿している。雄馬にとって、石川は2歳下ながら声優デビューは2年早い石川は先輩にあたり、そのあたりを踏まえての投稿とみられ、雄馬の投稿に「最強声優ファミリー爆誕」との声もX上では上がっている。 そうした、一連の流れを受けたとみられる中村の投稿に、アニメ＆声優ファンは歓喜。「ヒロインとヒーロー(主人公)の一族が生まれましたね」「確かにとんでもない一族ですね」「義弟義兄ややこしやってなった」「『結婚おめでとう』ツイートで一番笑いました」など反響の声が相次いだ。