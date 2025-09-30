ウェルネオシュガー 「ささっと！砂糖」新発売 顆粒状砂糖を料理シーンへ

ウェルネオシュガーは9月29日より、顆粒状砂糖「フロストシュガー」の新商品「ささっと！砂糖」を一部スーパーや量販店、オンラインストアなどで順次販売を開始している。

「フロストシュガー」は1968年（昭和43年）頃に開発したウェルネオシュガーの独自商品。顆粒状で「溶けやすい」「泡立ちやすい」「混ざりやすい」など製菓・ヨーグルト用として評価は高いが、販売量は年々減少傾向にあった。

「ささっと！砂糖」の開発にあたり、同社はTOPPAN（東京都文京区・大矢諭社長）とフロストシュガーのリブランディングプロジェクトで協業。「製菓・ヨーグルト用のイメージを刷新し、料理シーンで選ばれる商品」を目指した。

従来商品よりも細かい粒の顆粒状を採用。さらなる「溶けやすさ」を実現し、様々な料理シーンで利用できる。

商品の容器にはTOPPANが提供する空気の力で自立する口栓付きスタンディングパウチ「エアホールドパウチ」を採用。保存容器への移し替えが不要で、片手で簡単に砂糖を振り出せるため料理シーンで使いやすい。

容器変更とともにパッケージデザインも全面リニューアルした。「料理において手軽に砂糖を使えるという利便性を想起させる」デザインとし、幅広い顧客層に商品を活用してもらうことを期待している。

同社の公式HPでは「ささっと！砂糖」特設サイトを展開し、おすすめレシピなどを紹介。今後もTOPPANとの協業で、消費者プロモーションや各種キャンペーンを実施する計画だ。