「マナカナ」の愛称で知られる双子タレントの姉、三倉茉奈（39）が30日、X（旧ツイッター）を更新。第1子、第2子となる双子の男児を出産したタレントで歌手の中川翔子を祝福した。

三倉は、中川が出産を報告したX投稿を引用し、「おめでとうございます！！！！」と祝福。「双子さんの妊娠、勝手にずっと気になってました。妊娠出産、本当にお疲れ様でした」とねぎらった。

続けて「双子の子育て、大変なことも沢山あると思いますが（母談）、幸せも2倍4倍…だそうです」と伝え、「ご家族の幸せを願っています。本当におめでとうございます」とメッセージを送った。

中川はこの日、自身のSNSで「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！ 母子共に健康です！」と発表。「2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました 小さな、力強い命たちを 人生かけて守っていきたいと心から思います 二人ともギュッと指を 握ってくれました 可愛すぎる、、！」と、生まれたての男児に囲まれてベッドに横たわる写真をアップ。「名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」とつづっていた。