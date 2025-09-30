ワンコがテーブルに乗ってくつろいでいたら、赤ちゃんが嬉しそうに小さなお手々を伸ばしてきて…？ワンコが子守りをしてくれる心温まる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破しています。

テーブルの上のワンコを見て喜ぶ赤ちゃん

Instagramアカウント「hyotoikura」に投稿されたのは、ポメラニアンの「イクラ」ちゃんと飼い主さんの赤ちゃんの微笑ましい日常です。この日、イクラちゃんはテーブルの上でのんびりくつろいでおり、赤ちゃんはその真下で寝転がっていたそう。

赤ちゃんはイクラちゃんをじーっと見上げていたかと思うと、「へっへっへ」と笑い声を上げたとか。どうやら大好きなイクラちゃんのお顔やテーブルからはみ出たお手々を見ているだけで、楽しくなったようです。

「なんで笑ってるの？」とキョトンとした後で、大きなあくびをするイクラちゃん。その時、赤ちゃんがお手々を伸ばして、イクラちゃんのお手々に触れてきたそう。

尊い光景にほっこり

するとイクラちゃんは「どうしたの？構ってほしいの？」というように下を向き、赤ちゃんにお顔を近づけたとか。さらに赤ちゃんの指先をペロペロ…。優しく面倒を見てくれる姿は、まるで本当のお姉さんのようです。

そしてイクラちゃんに構ってもらえたことに、赤ちゃんは大喜び！ますますご機嫌になって再び笑い声を上げ、その後も「もっと構って～」とばかりにイクラちゃんの方へお手々を伸ばし続けていたとのこと。尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しいね」「可愛い×可愛い＝めちゃかわ」といったコメントが寄せられています。

ワンコは優しいお姉さん

イクラちゃんは赤ちゃんのことを大切に思っているようで、日頃からそばにいてそっと見守ってくれていることが多いそう。いつも子守りを手伝ってくれるので、飼い主さんも助かっているのだとか。これからもイクラちゃんは優しいお姉さんとして、大活躍してくれそうですね！

Instagramアカウント「hyotoikura」には、イクラちゃん＆お兄ちゃん犬「ヒョウ」くんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿やご家族との愛にあふれたやりとりに笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

