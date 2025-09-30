「術後の痛みはまだありますが…」トップ女子プロゴルファーが手術終了を報告　痛々しいギプスも変わらない柔和な笑顔

左手首の手術が終了したことを報告した小祝さくら(C)Getty Images

女子プロゴルフの小祝さくらが、9月30日に自身のインスタグラムを更新。負傷していた左手首の手術が終了したことを、フォロワーに報告した。

小祝は1枚の写真を投稿した。病室とみられる部屋のベッドに座り、青の患者衣を着用。左手首は包帯とギプスでガッチリ固定されているが、表情には柔和な笑みが浮かんでいる。また、両手でネットに包まれた色鮮やかな桃を持っている。

文面には「先日無事に手術が終わりました！術後の痛みはまだありますがリハビリ生活頑張ります」と力強く記した。

女子ツアーの顔とも言える小祝は、7月の「明治安田レディス」で、ツアー通算12勝目を飾ったが、翌週の「大東建託いい部屋ネット・レディース」2日目に、左手首の痛みを訴えて途中棄権。以降の大会は欠場が続いていた。