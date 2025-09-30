NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。DeNAは7選手を入れ替えました。

レギュラーシーズンの本拠地最終カードを迎えるDeNA。この日、1軍昇格を果たしたのは篠木健太郎投手、森唯斗投手、東妻純平選手、田内真翔選手の4名。

この日、引退試合を迎える33歳の森投手は昨季からDeNAに移籍。プロ12年目の今季は8月28日の阪神戦に先発、5回2失点で先発としては移籍後初勝利を挙げます。ここまで通算485試合の登板で27勝30敗106ホールド127セーブで防御率は3.21をマーク。試合後には引退セレモニーが予定されており、本拠地ファンの前で引退登板となるか注目です。

篠木投手は開幕1軍デビューを果たすと、4月2日の阪神戦で8回裏のマウンドにあがり無失点でプロ初ホールドを手にしました。しかし4日の広島戦では1/3回を投げ4失点。与四死球3とコントロールが定まらず、翌日抹消。約半年ぶりの1軍昇格となります。

同じく登録となった東妻選手は、イースタン・リーグ75試合に出場。打率2割4分4厘で3本塁打26打点をマークしています。

さらに1軍初昇格を果たしたドラフト5位の高卒ルーキーの田内選手。遊撃手として、ここまでイースタン・リーグ80試合に出場して打率2割5分3厘の成績を残しており、限られたチャンスで結果を残せるか注目です。

一方抹消となったのは、竹田祐投手、伊勢大夢投手、森原康平投手の3名。

竹田投手は、2024年にドラフト1位の右腕ルーキー、プロ初マウンドとなった8月16日の中日戦では7回無失点で初勝利を手にすると、今季は6試合に登板し4勝1敗、防御率1.69を記録しています。

伊勢投手は27日の巨人との最終戦で4点のリードを守り切れず逆転負けを喫し5敗目を記録するも、ここまで55試合に登板し、32ホールド13セーブ。森原投手は30試合に登板し11ホールド、防御率2.57とし年間を通し活躍を見せていました。