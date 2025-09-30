Ｊ２磐田は３０日、静岡・磐田市内で安間貴義新監督体制初めての練習を行った。クラブは２９日、ジョン・ハッチンソン前監督の解任を発表。この日は冒頭１５分のみ報道陣に公開し、１０月４日のアウェー・甲府戦に向けて準備した。新指揮官は「勝つ確率を上げていく」と立て直しを約束した。

残り７試合で自動昇格圏の２位・長崎と勝ち点８差で８位にとどまるジュビロが再出発した。この日は冒頭のみ報道陣に公開し、ボールを使ったメニューは非公開で調整。Ｕ―１８の監督からトップの指揮を託された安間監督は「３１試合を終えてこの順位にいるのは偶然ではなく必然。守備の所がうまくいっていないというのが正直な所」と課題を指摘した。

今季１１敗の内、複数失点は８度。直近の連敗も２戦６失点と修正は急務だ。「（守備の約束事が）明確になっていない所がたくさんある。０―０の時間帯を嫌がらず、先制点を取っていくことが大事になる」と強調した。

リーグの残り試合はわずか７。藤田俊哉ＳＤは「藤枝戦（１―２）、大宮戦（３―４）がターニングポイントになった。（監督を）変えないリスクより変えるリスクを取った。結果を持って証明するしかない」と説明した。２８日のＵ―１８・プリンスリーグ東海の富士市立戦（４―０）後に、急きょオファーを受けたという安間監督も「クラブが昇格を諦めてない、何とかしろということだと受け止めている」とうなずいた。ユースの選手には２９日に通達。選手はそろって号泣していたという。

偶然にも初陣の相手はＪで初めて指揮を執った古巣の甲府が相手となる。「やることをやって１つずつ上がっていけたら」。この日の練習からＵ―１８で絶好調のＭＦ石塚蓮歩（１７）も合流。また、元山口監督の志垣良氏のコーチ就任と、トップの西野泰正コーチのＵ―１８監督就任も併せて発表された。新体制で再始動したジュビロが一丸で困難なミッションに挑んでいく。