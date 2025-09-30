「バチェラー4」秋倉諒子、花柄ビキニ姿公開「タイで食べ過ぎてもうた」
【モデルプレス＝2025/09/30】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が30日、自身のInstagramを更新。タイ旅行での水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「バチェラー」出演美女、抜群スタイル輝くビキニ姿
秋倉は「タイで食べ過ぎてもうた」とコメントし、タイ旅行でのプールサイドでの姿を公開。赤い花柄のビキニ姿でココナッツジュースを手に、リゾート感あふれるプールサイドのデッキチェアでくつろぐ様子を撮影した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「美しい」「タイ羨ましい」「リゾート満喫してますね」といった声が上がっている。(modelpress編集部)
◆秋倉諒子、プールサイドでのビキニ姿を披露
