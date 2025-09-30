中川安奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/30】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブでのお出かけコーディネートを公開し、反響が寄せられている。

【写真】元NHKアナ、タイトノースリで美ボディ強調

◆中川安奈アナ、秋のノースリーブコーデ披露


中川アナは「天気予報で30度になるといっていたので 秋だけどノースリーブでお出かけ」と報告。ボディラインの際立つタイトなファスナー付きノースリーブトップスに水色のインナーを重ね、ベージュのパンツを合わせたコーディネートで街中を歩く姿を公開した。「季節感を取り入れたくて重ね着してみましたっ！」と工夫を明かしている。

この投稿に、ファンからは「素敵なコーディネート」「大人の色気」「おしゃれ」「スタイル良い」「可愛い」「似合ってます」といった声が上がっている。(modelpress編集部)

