人生のアドバイスを聞いてきました。（徳増 ないる キャスター）「ここ磐田市に国内最高齢の男性がいます。人生の大先輩は、どんなことを大切に暮らしているのでしょうか」「失礼いたします」静岡･磐田市在住の水野清隆さん。大正3年生まれの111歳。現在、国内男性、最高齢です。（徳増 ないる キャスター）「体調はいかがですか？」（水野 清隆さん･111歳）「体の方は調子がいいです、暑くもないし寒くもないし」息子さん家族と4人暮らしの水野さん。食事は好き嫌いなく3食きちんと取り、一番の楽しみは、好きなテレビの相撲中継などをイヤホンをしてじっくり聞くことだといいます。ドアに飾ってあったのは、ご近所の人たちからプレゼントされた、111才を祝う111羽のツル。（水野 清隆さん･111歳）「ありがたいことですね。自分でもこんなに長く生きるとは思っていませんでしたが、びっくりしてるで」（徳増 ないる キャスター）「お元気でいらっしゃる長寿の秘訣はなんですか？」（水野 清隆さん･111歳）「のんびり暮らすことですね。くよくよしちゃだめですね。ありのままで暮らすのが一番いいようです」旧豊岡村で生まれ、第一次世界大戦や第二次世界大戦の時代を生きてた水野さんは、戦時中、中国へも出征したといいます。（水野 清隆さん･111歳）「撃ち合いがあったのを覚えていますね。南方へ行ってからは（戦闘は）あまりなかった、相手は飛行機が来ますから、防空壕の中に逃げていたもんです」（長男 重宏さん･78歳）「仲間は？」（水野 清隆さん･111歳）「死んだ、死んだ、たくさん死んだ」（長男 重宏さん･78歳）「つらかった？」（水野 清隆さん･111歳）「ああ」水野さんには子どもが4人、孫が10人、ひ孫が10人います。一番幸せを感じることを聞いてみました。（水野 清隆さん･111歳）「みんな達者で元気でやっていくことが一番いい。ぜいたくな暮らしはできんでも、平凡な家族が満足に生きていけるのが一番いいことですからね」水野さんを始め静岡県内には9月15日時点で100歳以上の高齢者が3025人います。その内、約87％を女性が占めています。そんな元気な女性にもお話をうかがいました。（笹本 百合子さん･101歳）静岡市に住む笹本百合子さん、大正13年に生まれ。おととい9月28日、101歳になったばかりです。お邪魔した朝、笹本さんは自分で朝食の準備をしていました。（笹本 百合子さん･101歳）「家事は全て嫁がやってくれる。自分でやりたいときは買ってきてやる」この日は朝6時半に起床しラジオ体操をしたあと、近所の中学校の周りを2周してきたといいます。なんと2000歩以上。（笹本 百合子さん･101歳）「歩きましたよ、意地で」4月に足を骨折してしまい、リハビリもかねて歩くようにしているとのこと。気持ちも元気です。笹本さんは、戦時中、看護師として働き、そこで出会った衛生兵と結婚して静岡に。その後は学校の養護教員として長年働き、90代まで幼稚園のお手伝いもしてきました。一番の思い出は…。（笹本 百合子さん･101歳）「富士山に登ったこと。3回行きました、生徒と一緒に。一番最初に行ったときは富士の駅から歩いて行ったんだけどね」また、お部屋にはハワイやイギリスなどで自ら撮った写真が沢山飾られていました。しかし…。（笹本 百合子さん･101歳）「とにかくね、友達がいないんですけどね、いなくなっちゃたの、みんな、亡くなちゃって」そんな笹本さんが、この日向かったのは、地域の敬老会。徒歩とバスで20分ほどかけて、おひとりで会場へ。大里西学区敬老会には、7つの町内から、80歳以上の高齢者約100人が集まり、食事をしながら交流を楽しみました。足をけがをする前に通っていた気功教室の仲間たちにも、久々に会うことができました。（80代の参加者）「気功の大会に2回出たじゃない、一緒にね」（90代の参加者）「健康でね、この人は（私たちの）見本ですよ」（徳増 ないる キャスター）「ご年齢は？」（90代の参加者）「いやあ、多いですよ、91歳」（笹本 百合子さん･101歳）「私よりは少ないね」（80代の参加者）「見習って、これから生きていきたいと思います」元気で暮らす笹本さんは、あこがれの存在の様です。また、笹本さんが通っていた福祉施設で、日頃から接点がある民生委員の男性は。（民生委員）「あれがない、私はダメだからとか、もう年だからとか。いつも積極的、明るい、前向き…という感じですね」今回、取材させていただいた笹本さんと水野さん。ご長寿のおふたりに、どんなことを大切に生きてきたのかを聞いてみました。（笹本 百合子さん･101歳）「けんかをしないこと、仲良くすることだね。大切だね、うん。なにか目的があるといいですね」（水野 清隆さん･111歳）「自由ですね、一番大事なことは。人に押し付けられたり、自分がやりたくてもできないということはよくない。のんびりと思い通りにやるということが一番いいと思いますよ」