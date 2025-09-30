プロ野球の第1次戦力外通告期間の2日目となった30日、DeNAが8選手、ソフトバンクが1選手の計2球団9選手が戦力外通告を受けた。

DeNAは三嶋一輝投手（35）、京山将弥投手（27）、徳山壮磨投手（26）の他に、育成では笠谷俊介（28）投手、今野瑠斗投手（21）、草野陽斗投手（21）、粟飯原龍之介内野手（21）、蓮内野手（21）の8選手に戦力外を通告した。三嶋、京山、徳山は現役続行を希望している。

また、リーグ優勝のソフトバンクは又吉克樹投手（34）と来季の契約を結ばないことを発表。2013年ドラフト2位で中日に入団し、おもにリリーフとしてフル回転。2022年からはソフトバンクにFA移籍した。通算503試合に登板し、歴代5位となる217ホールドポイント。今季はプロ入り後初の1軍登板なしとなっているが、ファームでは先発も務めるなど27試合に登板した。今後は他球団での現役続行を模索するとみられる。

第1次戦力外通告期間は、2軍公式戦終了翌日となる29日からクライマックス・シリーズ（CS）ファーストシリーズ（S）開幕前日の10月10日まで。昨年から、ファーストS敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌々日までとなる。

30日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診。随時更新あり)

▼セ・リーグ

【DeNA】三嶋一輝投手（35）＝現役続行を希望、京山将弥投手（27）＝現役続行を希望、徳山壮磨投手（26）＝現役続行を希望、※笠谷俊介（28）投手、※今野瑠斗投手（21）、※草野陽斗投手（21）、※粟飯原龍之介内野手（21）、※蓮内野手（21）

【ヤクルト】原樹理投手（32）、宮川哲投手（29）、山本大貴投手（29）、山下輝投手（26）、金久保優斗投手（25）、△竹山日向投手（21）、△中川拓真捕手（23）、西川遥輝外野手（33）＝現役続行を希望、※鈴木康平投手（31）

▼パ・リーグ

【ソフトバンク】又吉克樹投手（34）＝現役続行を希望

【日本ハム】古川裕大捕手（27）＝引退表明

【楽天】阿部寿樹内野手（35）＝現役続行を希望