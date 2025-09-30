フジテレビの親会社フジ・メディアホールディングス（FMH）は30日、公式サイトを更新。同社を巡る一連の問題に関し「改革・再生にむけた取組の進捗状況について」と題した文書を公開した。その中で、8月1日に運用を開始した「FMHグループ通報窓口」に9月までに数件の通報が寄せられたことを報告した。

同社は「当社のグループ人権方針の理念に基づいたグループ人権方針に基づいた「苦情処理メカニズム（グリーバンスメカニズム）」として機能させ、人権およびコンプライアンス体制強化を図る目的で、 外部弁護士による「FMHグループ通報窓口」の設置について7月31日の取締役会で承認され、8月1日から窓口の運用がスタートしました」と窓口設置の経緯を説明。

続けて「当窓口の情報はFMHのホームページ・グループ社のイントラなどに掲示しており、グループ各社の役職員だけでなく、取引先など社外のステークホルダーが直接外部の弁護士に違反行為を通報・相談できます」とし、「9月までに数件の通報が寄せられ、適切に対応しています」と数件の通報に対し、対応していることを公表した。