県は30日、新潟東港の西ふ頭でヒアリを確認したと発表しました。県内でヒアリが確認されたのは今回が初めてです。



県によりますと発見されたのは9月26日で、毎年春と秋に環境省が実施しているヒアリの侵入調査で見つかり、専門家が確認したところヒアリと判明しました。



調査ではヒアリを誘引するエサを仕掛けておき、コンテナヤード内でエサに集まってきた約20個体を調べたところ、ヒアリと判明しました。ヒアリは働きアリの大きさが2.5ミリから6.5ミリほどで赤っぽくツヤツヤしていて腹部が暗めの色をしているということです。





ヒアリはまん延した場合に生態系や国民生活に著しく重大な被害が生じるおそれがあるという「要緊急対処党特定外来生物」に指定されているアリで、刺されるとやけどのような激しい痛みが生じるということです。毒性が強く、アレルギー反応により、死に至ることもあるとして注意を呼びかけています。県はヒアリの発見後、発見地点やその周辺で殺虫餌（ベイト剤）を設置し、港湾運営会社などと連携し注意を呼びかけるとしています。県内では新潟東港で2023年6月にヒアリとよく似たアカカミアリが県内で初めて発見されていましたが、毒性の強いヒアリが確認されたのは今回が初めてです。ヒアリと疑わしいアリを発見した場合は、踏みつけたり、素手で触ったりせず、環境省や最寄りの市町村、保健所へ連絡してほしいとしています。《環境省ヒアリ相談ダイヤル》0570-046-110