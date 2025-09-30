宇賀なつみアナ、ドジャースユニ姿でゆりやんと仲良し2ショット「ずっと笑いっぱなしで本当に楽しかった」
元テレビ朝日所属のフリーアナウンサー・宇賀なつみ（39）が28日、インスタグラムを更新。自身がMCを務めるカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30〜）の番組企画内でお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァ（34）と訪れたロサンゼルスでの仲良し2ショットを披露した。
【写真】「なんか珍しいツーショットやね」ドジャースユニ姿で仲良し2ショットの宇賀なつみアナ＆ゆりやん
宇賀アナは「ゆりやんちゃん @yuriyan.retriever と一緒に、ロサンゼルスを旅してきました!!ずっと笑いっぱなしで本当に楽しかったし、ゆりやんのこと大大大好きになりました」とつづり、ドジャースのユニフォーム×サングラス姿の球場での2ショットや、海での水着ショットなどを披露した。
この投稿にフォロワーからは「なんか珍しいツーショットやね」「めっちゃ楽しそう」「えぇ〜、何かめちゃくちゃ良い写真なんですけど〜」「超いいね」「ドジャースのユニフォームめっちゃ似合ってます かわいい」「ドジャースはどうじゃ〜す？きっと勝ったよね」「惚れる」などの声が寄せられている。
