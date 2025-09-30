『パズル＆ドラゴンズ ゼロ』メインビジュアル

写真拡大

　パズルRPG「パズル＆ドラゴンズ」シリーズの最新作である『パズル＆ドラゴンズ ゼロ（以下、パズドラゼロ）』（iOS／Android）にて、アップデートで新ダンジョンが追加されることが発表された。

【写真】チャレンジダンジョンにも新ダンジョンが追加に

　本作は、ガチャ要素なしでモンスターは素材を集めて作成。縦画面と横画面のどちらでもプレイできることが特徴となっている。

　本日30日に実施されるアップデートでは、前回のアップデートから登場した高難易度の裏ダンジョンに、待望のステージ「エデン」が登場する。これまで以上に困難な道が待ち構えており、裏ダンジョンはノーマルダンジョンにある「エデン」を全てクリアすると解放される。

　そのほかにも、対象のランク到達で解放されるチャレンジダンジョンにも新たなダンジョンを実装し、各ダンジョンに新モンスターが登場するとのこと。

　『パズル＆ドラゴンズ ゼロ』は、iOS／Android向けにサービス中（基本プレイ無料　※一部有料アイテムあり）。