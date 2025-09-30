ºî²È¤Î¿¼Âô¤µ¤ó¿·Ä¬¼Ò¤È·ÀÌó²ò¾Ã¡¡½µ´©¿·Ä¬¤Î¥³¥é¥à¤Ë¹³µÄ
¡¡³°¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Îº¹ÊÌÅª¤Ê¥³¥é¥à¤¬¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¿·Ä¬¼Ò¤Ë¹³µÄ¤·¡¢¼Õºá¤òµá¤á¤¿ºî²È¤Î¿¼ÂôÄ¬¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î½ÐÈÇ¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¿¼Âô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ê¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÎÉ¿´¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼Âô¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥é¥ó°¦¤¹¤ë¿Í¤Ó¤È¡×¡Ê¸å¤Ë¡Ö±ï¤ò·ë¤¦¤Ò¤È¡×¤Ë²þÂê¡Ë¡¢¡ÖÈ¼Î·¤ÎÊÐº¹ÃÍ¡×¤Ê¤É¿·Ä¬¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎºîÉÊ¡£½ÐÈÇ¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥³¥é¥à¤Ï7·î31Æü¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºî²È¹â»³ÀµÇ·¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¿¼Âô¤µ¤ó¤é¤ò¡ÖÆüËÜÌ¾¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¹¶·â¡£8·î28Æü¹æ¤ÇÏ¢ºÜ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£