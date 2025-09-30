¿·ÊÆ1ÅùÊÆÈæÎ¨¡¢½ÐÂÄã¤á66¡ó¡¡ÌÔ½ë±Æ¶Á¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ï²þÁ±
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬30ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯»ºÊÆ¤Î8·îËö»þÅÀ¤ÎÇÀ»ºÊª¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤¬¹â¤¤1ÅùÊÆ¤ÎÈæÎ¨¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç66.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî5Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó70¡ó¤Ç¡¢¤ä¤äÄã¤á¤Î½ÐÂ¤À¡£ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬°ìÄêÄøÅÙ¡¢½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£1ÅùÊÆ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢23Ç¯»º¤Î¤è¤¦¤Ë»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À24Ç¯»º¤è¤ê¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ç»ºÃÏ¤Î¼ý³Ï¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÈæÎ¨¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡8·îËö»þÅÀ¤ÎÄ´ºº¤Ï¼ý³Ï»þ´ü¤¬Áá¤¤¡ÖÁá¾ìÊÆ¡×¤¬Ãæ¿´¡£24Ç¯»º¤Ï63.7¡ó¤È¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï75.9¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¥³¥á¤Î¹â²¹¾ã³²¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢ºòÇ¯Íè¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯»º¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï´Ù¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸¡ºº¿ôÎÌ¤ÏÌó29Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤ÎÁ´¸¡ººÎÌ¤Î6.2¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£Á°Ç¯8·îËö¤Î¿ôÎÌ¤ÎÌó27Ëü3Àé¥È¥ó¡Ê5.7¡ó¡Ë¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£